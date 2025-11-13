T.C. SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/241 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL : VAN İLÇE : SARAY MAHALLE : KARGALI

ADA NO : 120 PARSEL NO : 2

MALİKLERİN ADI : 1- ADNAN KOÇAK-22589685836 -

2- AYSEL TAHAN-22697682260 -

3- AZİZE ERYİĞİT-22604685384 -

4- FATMA DÜNER-22415691628 -

5- FESİH KOÇAK-22427691272 -

6- GİŞVER KOÇAK-22487689264 -

7- HAMDULLAH KOÇAK-22676682908 -

8- İRFAN KOÇAK-22628684592 -

9- MUAZZEZ KOÇAK-22433691044 -

10- MÜZEYYEN ERDEMİR-22625684656 -

11- RABİA KASAP-66805209208 -

12- RAMAZAN KOÇAK-22694682324 -

13- REFİYA ERDEM-13772977036 -

14- SERFİNAZ ACAR-22562684016 -

15- SİNAN KOÇAK-22496688982 -

16- SÖYLEMEZ ÖNDER-22661683408 -

17- TUĞBA KOÇAK-68647150748 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/241 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.10.2025