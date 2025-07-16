T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/190 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713.maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Dava konusu Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü, 108 ada 13 parsel, 1296,36m² yüzölçümlü bahçe, yukarı bahçe mevki, 108 ada 12 parsel, 1343,53m² yüzölçümlü bahçe olan taşınmazlar ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan işbu davada;

Davacılar: Gökhan ADİL, İmran KARADOĞAN, Nazife ADİL, Nuran KARADOĞAN, Selcan ADİL

Davalılar: Azapbaşlı Köyü Muhtarlığı ve Sarıkaya Mal müdürlüğü

Dava: Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, dava konusu olan taşınmazların kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713.maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur. 25/06/2025