T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/96 Esas

Aşağıda tarafları yazılı Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davası nedeniyle;

1- Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü 107 ada 51 parsel, Kanak Deresi mevkinde kain 375,78 m2 yüz ölçümlü Kanal,

2- Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü 107 ada 52 parsel, Köy Önü mevkinde kain 1.148,36 m2 yüz ölçümlü Bahçe,

3- Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü 107 ada 54 parsel, Köyiçi mevkinde kain 1.543,39 m2 yüz ölçümlü Kerpiç Ev ve Bahçe,4-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü 107 ada 48 parsel, Köyönü mevkinde kain 3.062,56 m2 yüz ölçümlü Bahçe, 5-Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Azapbaşlı Köyü 107 ada 36 parsel, Köyiçi mevkinde kain 3.440,26 m2 yüz ölçümlü Ev Ahır ve Bahçe nitelikli taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: FAİK ADİL 1-SARIKAYA MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2-AZAPBAŞLI KÖYÜ MUHTARLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası)

Davacı, dava konusu olan taşınmazların kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713.maddesi gereğince tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin işbu ilan tarihinden itibaren üç aylık yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.