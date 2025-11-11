T.C. SARUHANLI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARUHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .25846366-2022/675-Ceza Dava Dosyası

SANIK : MIRZA ÖZBEK, Fayiz ve Gülçehre oğlu, 2003 AFGANİSTAN TAHAR doğumlu

SUÇ : Çocuğa Karşı Cinsel Taciz

SUÇ TARİHİ : 10/06/2022

KARAR TARİHİ : 23/11/2022

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan kovuşturma sonucunda, 23/11/2022 tarih, 2022/675Esas ve 2022/676 Karar sayılı kararla Sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçuna ilişkin iddianamede sevk maddesi yazılmamış ise de açık şekilde anlatımda elektronik haberleşme mecrası sayılan sosyal medya üzerinden işlendiğinin iddia edilmiş olması, bu halde bu halin görsel ve işitsel yayın olarak değerlendirebilecek olması, mağdurun bahsi geçen görüntülü konuşmayı yaptığı sırada Saruhanlı ilçesinde olduğuna dair dosyada hiçbir delil bulunmuyor oluşu, ayrıca mağdurun adresinin Bornova/İzmir oluşu ve CMK 12/5 maddesi uyarınca görüldüğü yer mahkemelerinin yetkili oluşu nazara alınarak CMK'nın 12 ve 18. maddeleri uyarınca Mahkememizin yetkisizliğine karar verilmiştir.

Kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş ve iş bu ilanın gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve takip eden İKİ HAFTA içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle yahut ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunması halinde kurum müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirterek veya bu hususta bir dilekçe vererek Manisa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025