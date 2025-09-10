T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/43 Esas

DAVALILAR: 1- MEHMET NEVAF DEMİR

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, binanın depremden dolayı boşaltılması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dava dilekçesinde özetle; payınızın bulunduğu Mardin ili Savur ilçesi Kırkdirek mahallesi 111 ada 44 parsel sayılı taşınmaz üzerinden geçecek enerji nakil hattı tesisi için 1.192,01 m² irtifak hakkı tesisi ile tapuya kayıt ve tescilini talep etmiştir. Dosya kapsamında alınan krokili fen bilirkişi raporunda; Kırkdirek mahallesi 111 ada 44 parsel sayılı taşınmazın toplam alanının 15.569,87 m² olduğu üzerinden 1.192,01 m² irtifak hakkının geçtiğinin tespit edildiği, alınan heyet raporunda; taşınmazın kuru tarım arazisi olduğu, %5 kapitalizasyon faizi uygulandığı, %45 değer artış oranı uygulandığı, taşınmazın m² birim fiyatının 69,77 m² olarak belirlendiği, toplam irtifak hakkı bedelinin 29.129,29-TL olarak belirlendiği ve tapudaki payınıza 4.161,33-TL'nin düşeceği tespit edilmiştir.

Durusma Günü: 25/09/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK m. 150/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Bilirkişi raporlarının ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde raporlara karşı beyanda bulunmadığınız taktirde HMK m.281 uyarınca rapora itiraz etmekten vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarı ile Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.