T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/123 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Turabiye Mahallesi 3792 ada 16 parsel sayılı taşınmaz

ADA NO : 3792

PARSEL NO : 16

MALİKİN ADI VE SOYADI : NEVZAT ERDAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜD.

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalının maliki bulunduğuyukarıda ada, parsel ve cinsi yazılıtaşınmazınmülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemecetespit edilecek bedelinhak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılıkumulaştırma kanununun 10.maddesi gereğincemahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-TEİAŞ Yönetim Kurulunun 29/03/2023 ve 12-6 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinilan tarihi itibari ileMahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜhusumetine yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veyakendilerine tebligat yapılmayanlaratebligat yerine geçmek üzereyapılan ilandan otuz (30) gün içinde kamulaştırmaişlemlerine karşı idari yargıdaiptal ve adli yargıda maddi hatalara karşıiptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisindekamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanlarındava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmazdan kamulaştırılanmülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adınatesciline karar verileceği hususlarındakikeyfiyet 2942 Sayılı KamulaştırmaKanununun 10.maddesi uyarıncailanen duyrulur. 27/05/2025