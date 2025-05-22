Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık mahallesi, 3562 ada, 1 parsel sayılı, 85 m2 yüzölçümlü, A/1-1, 4 bb numaralı, mesken nitelikli taşınmazın içinde bulunduğu 3562 ada 1 nolu parsel, Seferihisar şehir merkezinin güney kısmında kalmakta olup, 77 nolu sokağa cephelidir. Parsel üzerinde, bitişik nizam inşa edilmiş olan zemin+3 normal katlı 3 blok bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu yer, A blok, 1.katta bulunan 4 nolu meskendir. Blok giriş kapısı ferforje demir doğrama olup, asansörü bulunmamaktadır. Isıtma sistemi doğalgazdır. Taşınmazın yakın çevresinde yapılaşma tamamlanmış olup, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Taşınmaz, resmi kurumlara, pazaryerine, alış veriş merkezlerine ve toplu ulaşım noktalarına yürüme mesafesindedir.

Kıymet takdirine konu mesken, keşif günü kapalı olduğundan iç özellikleri görülememiştir. Ancak dıştan yapılan incelemelerde; dış kapısının çelik kapı olduğu, pencerelerinin pvc doğrama olduğu ve doğalgazın meskene bağlı olmadığı görülmüştür.

Meskenin değer tespitinde; talep gören bir bölgede bulunması, ara katta yer alması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak, eski yapı olması, kısmen tadilata ihtiyaç duyması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Hıdırlık Mah. 77 Sokak No:8 D:4 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 85 m2

İmar Durumu : 26.06.1996 tarihli Yapı Ruhsatına istinaden, bitişik nizamda, zemin+3normal katlı 3 blok yapı inşa edilmiştir. Her katta 2 mesken olmak üzere 24 bağımsız bölüm için tapuda kat irtifakı tesis edilmiştir. Kıymet takdirine konu yer, A blok, 1.kat, (4) bağımsız bölüm nolu meskendir.

Mimari projeye göre mesken; hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo+wc, 1 balkon kullanım tertibindedir. 100 m2 brüt kullanın alanlı olan meskenin, Net Kullanım Alanı (Faydalı Alan: 85,00 m2)dir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:03

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:03

16/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.