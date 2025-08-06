T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/10 SATIŞ

5 ADET TAŞINMAZ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: a. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 134 ada, 20 parsel sayılı, 932,50 m2 yüzölçümlü, "Bağ" nitelikli taşınmaz, 134 ada 20 ve 21 nolu parseller: Gödence Mahallesi yerleşiminin 1 km. doğusunda, Beşpınar mevkiinde kalmaktadırlar. Birbirine bitişik olan taşınmazların doğusu kadastral yola cephelidir. Taşınmazlar, % 4-15 eğimli etek ve yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır. Toprakta taşlılık sorunu bulunmakta,su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır.

Keşif esnasında yapılan gözlemlerde 20 ve 21 nolu parsellerin 1/2si üzerinde kapama bağ olduğu, geri kalan bölümleri üzerinde ise 20 nolu parselde 12 adet, 21 nolu parselde ise 15 adet 20-25 yaşlarında zeytin ağacı bulunduğu görülmüştür. Bağın bakımsız, verimsiz durumda olması nedeni ile ekonomik olarak verim alınabilecek durumda olmadığı, toprak işlemesinin yapılmadığı ve zeytin ağaçlarının düzenli dikim aralığında olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazların su kaynağı bulunmadığı kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu görülmüştür.

Taşınmazların değer tespitinde: Kadastral yola cepheli olmaları, yerleşim alanına yakın olmaları, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak, üzerindeki bağ ve zeytinlerin bakımsız olması, elektrik ve sulama imkanının olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: 134 Ada 20 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 916,54 m2

İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.865.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 10:24

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: b. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 134 ada, 21 parsel sayılı, 1.170,33 m2 yüzölçümlü, "Zeytinli Tarla ve Bağ" nitelikli taşınmaz, 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Adresi: 134 Ada 21 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 1.160,28 m2

İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 2.340.660,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 11:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 11:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: c. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 135 ada, 56 parsel sayılı, 2.709,50 m2 yüzölçümlü, "Zeytinli Tarla" nitelikli taşınmaz,

135 ada 56, 57 ve 68 nolu parseller: Gödence Mahallesi yerleşiminin 2 km. doğusunda, Beşpınar mevkiinde kalmaktadırlar.56 ve 57 nolu parsellerin kadastral yola cepheli olup, 68 nolu parselin ise kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazlar, % 4-15 eğimli etek ve yamaç arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır. Toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır.

Keşif esnasında yapılan gözlemlerde 56 nolu parsel üzerinde 14 adet, 57 nolu parsel üzerinde 5 adet, 68 nolu parsel üzerinde ise 8 adet 20-25 yaşlarında zeytin ağacı bulunduğu görülmüştür. Taşınmazların toprak işlemesinin yapılmadığı ve zeytin ağaçlarının düzenli dikim aralığında olmadığı, arazinin çeşitli bölgelerinde münferit durumda oldukları görülmüş, üzerinde yabani otların ve yer yer maki bitkilerinin yer aldığı boş tarım arazisi oldukları görülmüştür. Arazilerin su kaynağı bulunmadığı, kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazların değer tespitinde:56 ve 57 nolu parsellerin kadastral yola cepheli olmaları, yerleşim alanına yakın olmaları olumlu unsur olarak, 68 nolu parselin kadastral yola cephesinin olmaması, kısmen ulaşım zorluğu, elektrik ve sulama imkanının olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi: 135 Ada 56 Padsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 2.486,10 m2

İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında,Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.877.100,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 12:26

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 12:26

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: d. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 135 ada, 57 parsel sayılı, 321,66 m2 yüzölçümlü, "Zeytinli Tarla" nitelikli taşınmaz, 3 nolu taşınmaz ile aynı.

Adresi: 135 Ada 57 Padsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 435,74 m2

İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 578.988,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 13:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 13:38

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: e. İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 135 ada, 68 parsel sayılı, 4.298,22 m2 yüzölçümlü, "Zeytinli Tarla" nitelikli taşınmaz, 3 nolu taşınmaz ile aynı.

Adresi: 135 Ada 68 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü: 4.298,27 m2

İmar Durumu: 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, kısmen Tarım, kısmen Orman Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 5.157.864,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 14:39

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/10/2025 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2025 - 14:39

04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.