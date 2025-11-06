T.C. SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

2 ADET TAŞINMAZ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 125 ada, 2 parsel sayılı, 2529,14 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz Gödence Mahallesi yerleşimi içinde kalmaktadır. Arsa vasfında olan taşınmazın doğu ve güneyi kadastral yola cephelidir. Köy Yerleşik Alanı içinde kalması ve kadastral yola cepheli olması nedeniyle yapılaşma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği?ne istinaden,ifraza konu olabileceği heyetimizce düşünülmektedir. Keşif esnasında yapılan gözlemlerde parsel içerisinde 8 adet 80-100 yaş arası zeytin ağacı bulunduğu,geri kalan kısmın boş arsa durumunda olduğu tespit edilmiştir.

Mahalle yerleşiminin devamı durumunda olan taşınmaza ulaşım kolay olup,her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunmaktadır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Gödence Mahallesi, 125 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 2.529,14 m2

İmar Durumu : Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2024 tarihli İmar Durumu yazısına göre; ‘‘Gödence Mahallesi 125 ada 2 nolu parsel,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, ‘Köy Yerleşik Alanı’ içerisinde kalmaktadır. Emsal=0,50 Yençok = 2 kat,inşaat alanı 250,00 m2’yi aşamaz. Bir parselde gerekli müştemilatlar dışında birden fazla yapı yapılamaz. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planı Plan Notları geçerlidir.

Kıymeti : 20.233.120,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: HÜDAVER GÜZEL : MUSTAFA ALİ Oğlu

Şerh İcrai Haciz: Bursa 3. İcra Dairesinin 08/02/2022 tarih 2022/458 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 5548.31 TL bedel ile Alacaklı: Turkcell Finansman Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gödence mahallesi, 134 ada, 6 parsel sayılı, 38.531,50 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz Gödence Mahallesi yerleşiminin doğusunda Lalecik mevkiinde kalmaktadır. Kuzey-güney ekseninde % 25-30 eğimli yapıda bir olan taşınmazın sınırları belirgin değildir.

Toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı yapıda, derin profilli, kuru tarım arazisi konumundadır. Taşınmazda tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek özellikler görülmemiştir. Keşif esnasında yapılan gözlemlerde parsel içerisinde 60-80 yaş arası zeytin ağacı bulunduğu,ayrıca zeytin ağaçlarının arasında gelişi güzel dikili badem ve armut ağaçlarının olduğu görülmüştür.Her ne kadar taşınmaz kapama zeytin vasfında olsa bile içerisinde yaklaşık 30 adet 40-50 yaş arası badem ve yaklaşık 90 adet 40-50 yaş arası armut ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz kapama zeytin vasfındadır.

Kuzeyi kadastral yola cepheli olan taşınmazın, elektrik ve sulama imkanı olmadığı görülmüştür. Gödence Mahallesi yerleşimine 500 m. mesafede olan taşınmaza ulaşım kısmen kolaydır.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Gödence Mahallesi, 134 Ada, 6 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 38.531,50 m2

İmar Durumu : Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2024 tarihli İmar Durumu yazısına göre; Gödence Mahallesi 134 ada 6 nolu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında, Tarım Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.’’ denilmektedir.

Kıymeti : 19.265.750,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.