T.C. SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1 Tereke

İZMİR ili, SELÇUK ilçesi, 14 MAYIS mah/köy 3 Cilt, 329 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 01/02/1950 doğumlu 12/07/2012 tarihinde vefat eden Hasan ve Hatice'den olma müteveffa EKREM SÖNMEZ'in terekesinin tasfiyesine yönelik kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunu'nun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.