T.C. SELÇUK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SELÇUK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/14 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mahallesi, Kaşaklıbük Mevkii, 227 ada 52 parsel, tarla nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliğindeki farklı olarak ayva bahçesi vasfındadır. Taşınmaz üzerinde verim verir durumda, yıllık bakımları yapılan, tahmini 10-15 yaşlarında ayva ağaçları yer almaktadır. Taşınmazın eğimi yaklaşık % 0-5 arasında olup taşsız bir yapıda ve sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın kapama ayva bahçesi olduğu kanaatine varılmıştır. Geometrik olarak dikdörtgen şekline yakın olup, topoğrafik olarak düz ve engebesiz arazi yapısındadır. Kadastral yola cephesi yoktur. Kuzeyinde bulunan yoldan komşu parseller üzerinden ulaşılmaktadır. Taşınmaz Selçuk İlçe merkezinin kuşuçuşu yaklaşık 1,70 km. kuzey batısında, yeni otogar binası ve itfaiye amirliğinin batı yönünde kalan ekili ve dikili tarım arazilerinin bunduğu bölgededir. Taşınmaz Yeni otogar binasına kuşuçuşu yaklaşık 1,25 km, İzmir-Aydın asfaltına ~1,50 km, Selçuk-Kuşadası yolu, Devlet Hastanesi kavşağı?na ~1,80 km mesafededir. Taşınmaz alt yapısı bulunmayan, belediye hizmetlerinden faydalanılmayan tarım arazilerinin bulunduğu bölgededir.

Adresi: İzmir İli Selçuk İlçesi İsabey Mahallesi Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü: 3.585,33 m2

İmar Durumu: 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre Tarım Alanı olarak belirlenmiştir. Bağımsız bölüm olmadığından yapı ruhsatı ve iskan belgesi bulunmamaktadır.

Kıymeti: 3.750.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Satışı yapılacak taşınmaz; İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mahallesi Kaşaklıbük Mevkii 227 ada 52 parsel numarasında kayıtlıdır. Taşınmazın tapu kaydında; SELÇUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 20/10/2021 TARİH 2021/155 ESAS 2021/427 KARAR SAYILI İLAMI İLE 24/11/2021 TARİH 2020/359 ESAS 2021/483 KARAR SAYILI İLAMIYLA AYRI AYRI OLMAK ÜZERE TAŞINMAZ LEHİNE GEÇİT HAKKI. Bu hak aynen devam etmekte olup, taşınmazı satın alan kişi geçit hakkını bilerek ve kabul ederek ihaleye katılmış sayılır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2025 - 13:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:55

05/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.