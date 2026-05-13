T.C. ŞEMDİNLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2026/223 Esas

Aşağıda bilgileri yazılı Hakkari İli Şemdinli İlçesinde yer alan taşınmazlar hakkında TEDAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıştır. Maliklerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz ve delillerini sunmaları, aksi halde işlemlerin mevcut haliyle sürdürüleceği ilan olunur. (2942 s. Kanun m.10)

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2026/207: Hakkari/Şemdinli Bağlar 106/29 – 17.90 m² + 917.63 m² irtifak

2026/208: Bağlar 106/28 – 46.66 m² irtifak

2026/209: Bağlar 101/43 – 245.32 m² irtifak

2026/210: Bağlar 101/44 – 328.62 m² irtifak

2026/211: Yaylapınar 101/72 – 316.92 m² irtifak

2026/212: Yaylapınar 101/76 – 301.39 m² irtifak

2026/213: Yaylapınar 101/55 – 437.72 m² irtifak

2026/214: Yaylapınar 101/61 – 920.75 m² irtifak

2026/215: Yaylapınar 101/64 – 12.52 m² + 790.59 m² irtifak

2026/216: Yaylapınar 101/90 – 84.05 m² irtifak

2026/217: Yaylapınar 101/87 – 42.62 m² irtifak

2026/218: Yaylapınar 101/91 – 195.40 m² irtifak

2026/219: Yaylapınar 101/119 – 35.35 m² irtifak

2026/220: Yaylapınar 101/126 – ENH – 485.38 m² irtifak

2026/221: Yaylapınar 101/128 – 7.52 m² + 371.19 m² irtifak

2026/222: Tütünlü 101/643 – 341.85 m² irtifak

2026/223: Tütünlü 101/706 – 856.37 m² irtifak