T.C. SERDİVAN BELEDİYE BŞK.

İHALE İLANI

SERDİVAN BELEDİYE BASKANLIĞI'NDAN

Belediye Encümeninin 11.12.2025 tarihli ve 532 sayılı kararı ile mülkiyeti Serdivan Belediyesine ait İlçemiz, Yazlık(İdari: Vatan) Mahallesinde 1880 Ada 7 numaralı parsel üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avan proje(bina cephesi, mimari görselleri, vaziyet planı) esas alınarak, ihale şartnamesi, sözleşme eki teknik şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde bodrum katı (yer altı otoparkı) otopark, zemin üstü iki+ kattan meydana gelen (2940m²’si yer altı bodrum katı (otopark+ sığınak+ ilgili teknik ve ortak alanlar)) toplam 10199.20 m² inşaat alanından oluşan Yazlık Ticaret Merkezi inşaatının 289.453.296,00 TL muhammen bedel üzerinden kat karşılığı inşaat yapımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihalesi suretiyle yapılacaktır.

1-İdarenin:

a) Adresi: Arabacıalanı Mah. Çark Cad. No:328 Serdivan/SAKARYA

b) Telefon ve Faks No: 444 54 50- 0.264.211 1057

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler

2- İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği türü ve Miktarı: İlçemiz, Yazlık(İdari: Vatan) Mahallesinde 1880 Ada 7 numaralı parsel üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avan proje(bina cephesi, mimari görselleri, vaziyet planı) esas alınarak, ihale şartnamesi, sözleşme eki teknik şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde bodrum katı (yer altı otoparkı) otopark, zemin üstü iki+ kattan meydana gelen (2940 m²’si yer altı bodrum katı (otopark+ sığınak+ ilgili teknik ve ortak alanlar)) toplam 10199.20 m² inşaat alanından oluşan Yazlık Ticaret Merkezi inşaatının 289.453.296,00 TL muhammen bedel üzerinden yapılarak, İdarenin Yazlık Ticaret Merkezi mülkiyetindeki hissesi oranında (belediyemize en az %45 mülkiyet payı bırakılması karşılığında) kat karşılığı inşaat yapımı işidir.

3-İhalenin Yapılacağı Yer: Serdivan Belediye Encümeni Toplantı Salonu İhale Tarih ve Saati : 15.01.2026 Perşembe günü saat: 14.30

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

4.1-Başvuru dilekçesi

4.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı; irtibat için telefon ve faks numarası.

4.3-Kanuni İkametgahı olması.

4.4-İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi Aslı veya Noter tasdikli sureti

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış gerçek kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel kişilerden her biri (a) ve (b)'deki belgeleri sunacaktır.

4.5- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter odasınca tasdikli sureti. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde tüzel kişi her bir ortağı Ticaret Sicili Gazetesi veya belgeleri verecektir.

4.6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri verilecektir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi aslı, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü.

4.7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesini gösteren belgenin aslı.

5- İdarece hazırlanan Teklif Mektubunun Aslı.

Yeterlik:

6- Bu ihalede benzer iş olarak, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda bu işe ait muhammen bedelin %75 tutarından az olmamak üzere B III Grubu İş Bitirme Belgesi veya Kamu veya Özel Sektörde bir defada en az 10.000 m² bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını, denetlediğini veya Organize Ticaret birimleri tesisi, ticari alan ile Sokak Mağazacılığı tesisi yatırımı, geliştirilmesi, işletmesi veya yönettiğini gösteren 'İş Deneyim Belgesi'nin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme) veya kendisine ait en az toplam bir defada 10.000 m² bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını gösteren ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgelerin (Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi) veya Kamu ve Özel Sektörde tamamlanmış olan, en az toplam bir defada 10.000m² bina inşaatının müşavirlik veya kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

7-Ekonomik ve Mali Kriterler:

7.1- İşin yapım muhammen bedelinin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit ya da teminat mektubu kredisini gösterir Banka Referans Mektubu (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı) ihale tarihinden önceki 10(on) takvim günü içinde düzenlenmiş olması ve ayrıca 2024 yılına ait cirosunun en az 100.000.000,00 TL (yüzmilyonTL) olması gerekir. Bu belgenin Vergi Dairesi ya da Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı olması gerekmektedir. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde iş ortaklarının toplam cirosunun bu miktar olması yeterlidir.

7.2-Bilanço ve Gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Bilanço ve Gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir veya Vergi Dairesince onaylanmış olması şarttır. İş ortaklığı olunması halinde ortaklardan herhangi birisinin ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço ve gelir tablolarını vermesi yeterli olup diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

8-İhale Tarihi itibariyle ilgili Vergi Dairesinden ve SGK'den alınmış vergi borcu ve SSK prim borcu olmadığına dair belge.

9-Doküman satın alındığına dair belge.

10-Serdivan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

11-İhale Dokümanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 25.000,00 TL bedel karşılığı satın alınabilinir.

12-Bu işe ait Geçici Teminat Tutarı Yapım Muhammen bedelinin olan 289.453.296,00 TL’nin %3’ü olup, geçici teminat 8.683.598,88TL’dir. Söz konusu tutar sözleşme aşamasında %6 Kesin Teminata 17.367.197,76TL dönüştürülecektir.

13.Teklif Zarfları ihale tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Postada doğabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

14.İhaleye konsorsiyumlar hariç tüm istekliler katılabilir.

15.İhale Komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olup, diğer şartlar İhale Şartnamesinde yazılıdır.

İlan Olunur.