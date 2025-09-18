T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/543 Esas

Davacı MERYEM AÇIKEL ile Davalı, ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus davası nedeniyle; 1-Açılan davanın KABULÜ ile

Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Sanayi Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sait ve Ayşe kızı, Şereflikoçhisar 01/03/1961 doğumlu MERYEM ARI'nın baba hanesindeki kaydının İPTALİ ile vefat eden Yahya AÇIKEL'in nüfusa kayıtlı olduğu Aksaray İli Ağaçören İlçesi Kırımini Köyündeki hanesine KAYIT VE TESCİLİ ile davacı Meryem Arı'nın "ARI" olan soyadının "AÇIKEL" olarak NÜFUSA KAYIT VE TESCİLİNE karar verilmiş olupiş bu karara itirazı olanların Mahkememize itirazda bulunmaları, aksi takdirde kararın bu şekli ile kesinleşeceği T.K.31.maddesi gereğince İLAN olunur.