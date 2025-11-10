T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/676 Esas

Dahili Davalı Mevlüt Özdemir (TC.160.....972, Ali ve Songül oğlu,15.04.1993 doğumlu) ve Songül Özdemir (TC.1607....818, Kamil ve Fadime kızı, 01.01.1964 doğumlu) tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2023/676 Esas sırasında kayıtlı olup; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Aliuşağı Mahallesi 173Ada 45 Parsel,209 Ada 79 Parsel, 186 Ada 17 Parsel, 175Ada 148 Parsel, 173Ada 19 Parsel, 170Ada 5 Parsel, 170 Ada 4 Parsel, 216 Ada 38 Parsel, 193 Ada 4 Parsel, 203Ada 22 Parsel,179Ada 35 Parsel, 210 Ada 7 Parsel, 211 Ada 16 Parsel, 145 Ada 7 Parsel,116 Ada 3 Parsel,171 Ada 26 parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazların tarafları arasında aynen taksimi veya satışı mümkün olmamıştır. Bu sebeple ortaklığın giderilmesini talep etmiştir. İlan olunur.