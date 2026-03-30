T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/404 Esas

2. İLAN

Antalya İli Serik İlçesi Karıncalı Mahallesinde bulunan 11, 13, 96, 145, 310, 312 ve 313 (yeni 104 ada10, 18, 15 parsel, 110 ada 21, 23 parsel ve 112 ada 15 parsel) sayılı taşınmazlar maliki "ŞERİFE"nin gaip olmasından dolayı Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası gereğince; İş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde TMK'nın 33. Maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgisi ve görgüsü olanları, bizzat bu kişilerin veya mirasçılarının mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde yukarıda adı geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verilip taşınmazdaki hisselerinin davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan ve ihtar olunur.09.03.2026