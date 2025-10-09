T.C. SERİK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/437 Esas

DAVACI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİLİ: ZEYNEP YILMAZ

Muris Muhittin Yılmaz'ın 1991 yılında vefatı ile mirasının bir kısmının eşi 29569068498 T.C kimlik numaralı Zeynep Yılmaz'a intikal edeceği, Zeynep Yılmaz'ın ise 2000 yılında vefat ettiği, nüfus kaydı incelendiğinde tarafların müşterek çocuklarının bulunmadığı, Zeynep'in mirasçılarının mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen araştırma sonucunda tespit edilemediği, bu hususta Serik Nüfus Müdürlüğü'ne yazılan yazımıza Zeynep Yılmaz'ın anne ve baba bağının olmadığı kütük defter kayıtlarına evlenerek eşi Muhittin Yılmaz ile yazıldığı yönünde cevap verildiği gözetilerekTMK madde 594 maddesi uyarınca bir ay ara ile yapılacak iki defa ilan ile 29569068498 T.C. Kimlik numaralı İSA ve RAZİYE'den olma Antalya ili Serik ilçesi nüfusuna kayıtlı ZEYNEP YILMAZ'ın mirasında hak sahibi iddiasında bulunanların son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize başvurarak bildirmeleri hususu ilan olunur.