T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/248 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Etler Mahallesi

ADA NO : 175

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.447,13 m2 daimi irtifak, 1.112,2 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Etler Mahallesi, 175 ada 1 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/248 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.22.10.2025