T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/262 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 104

PARSEL NO : 15

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 893,7 m2 daimi irtifak, 108,11 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Aşağıoba Mahallesi, 104 ada 15 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi taleplimahkememizin 2025/262 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025