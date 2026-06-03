T.C.SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/197 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. YUSUF İBİŞ -

DAVALILAR : 1-DURKADIN HABALI Gebiz (Macar) Mahallesi Muhtarlığı Serik/ ANTALYA

2-MEHMET HABALI Gebiz (Macar) Mahallesi Muhtarlığı Serik/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesinde: Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz (Macar) Mahallesi, 428 ada 33 parsel nolu taşınmazdan kamulaştırmasına karar verilen 2.064,15 m² arazinin daimi irtifak hakkının, 392,43 m² arazinin geçici irtifak hakkı (2 yıl için) ve müştemilat kamulaştırma bedelinin, taşınmazın 2.064,15 m² daimi irtifak hakkının (ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine, Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tapuya tesis edilmesine karar verilme şeklinde talep edilmiştir. Dava dilekçesine " HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Bilirkişi kök raporunda ; Dava konusu Serik İlçesi, Gebiz(Macar) Mahallesi 428 ada 33 parselin daimi irtifak bedelinin 607.442,38 TL, geçici irtifak bedelinin 627.279,72 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 1.234.722,10-TL olduğu, Bilirkişi ek raporunda ; Dava konusu Serik İlçesi, Gebiz(Macar) Mahallesi 428 ada 33 parselin Acele Kamulaştırma toplam bedeli düşüldükten sonra ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin 626.475,24 olduğu bilirkişi kök ve ek raporu ile tespit edilmiştir. " Bilirkişi kök ve ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21/05/2026