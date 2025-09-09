T.C. SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2021/1351 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1351 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Serik İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 359 Ada, 3 Parsel, Satışa Konu taşınmaz Borçlunun 1/4 hissesidir. Belediyede incelenen projesine göreana taşınmaz içinde tek blok yer almaktadır.Taşınmaz mimari projesİne göre zemin kat ve 1. Normal kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır.Projesine göre ; Giriş katta bina girişi ,12 adet oda,müdüriyet ,lobi ,wc-lavabo,diğer normal katta 14 adet oda ve eklentileri , mutfak ,çamaşırhane ,lobi ,wc alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazın projesinden aykırı olarak mahalinde 4 kat olarak inşaa edilmiştir. TAŞINMAZIN MAHALİNDE YAPILAN İNCELEMELER:

Taşınmazın keşif gününde yapılan incelemelere göre dış cephesi sıva üzeri boya ,bina giriş kapısı ve doğramaları eksik, bina kullanılamaz vaziyettedir.Taşınmaz mahalinde kullanılmayan atıl vaziyettedir.Ayrıca taşınmazın taşıyıcı unsuları olan kolon ve kirişlerde çatlaklar gözlemlenmiş vaziyette tamirat yapılamaz vaziyettedir. Binaın içine girilememiştir. Taşınmaz parsel üzerinde bulunan projesinde 2 kat ,mahalinde 4 kat olarak bulunan bina Brüt:1647 m2 'dir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMUNDA YAPILAN İNCELEMELER:

Taşınmazın Serik Belediyesi İmar servisinden alınan bilgiye göre; 1/1000 ölçekli imar planı içinde yol boyu zemin ticari +konut alanında kaldığı ,parselin kuzey yönden bitişik nizan 7 kat ,arka taraftan 4 kat konut

alanı(0,40-1,60 emsalli) yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilgisi alınmıştır. TAŞINMAZIN DEĞERİ: taşınmazın üzerinde bulunan binanın kullanılamayacak, atıl vaziyette olması sebebiyle binaya değer verilmemiş olup diğer hesaplamasında bina dikkate alınmamıştır. Sadece arsa değeri hesaplaması yapılmıştır.

Adresi: 359 Ada 3 Parsel Antalya İli Serik İlçesi Serik / ANTALYA

Yüzölçümü: 1.258 m2

Kıymeti: 8.362.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/09/2025 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati: 06/10/2025 - 14:06

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/10/2025 - 14:06

Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2025 - 14:06

27/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.