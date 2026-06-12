T.C.SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ'NDEN

2026/122 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/122 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, Gökçesu Mevkii, 1308 Ada, 16 Parsel, Ana taşınmaz niteliği Arsa' dır. Borçlu hissesi TAM 'dır. Serik İlçesi,Kadriye Mahallesinde bulunantaşınmazSerik ilçe merkezine yaklaşık 2,3km, Serik İlçe Terminaline kuş uçuşu ort. 2 km.uzaklıktadır. Havalanına kuş uçuşu ort. 26 km, denize kuş uçuşu ort.7km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Parsel üzerinde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Boş arsa vaziyetindedir. Taşınmaz parsel kuzey yönden imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephedir. Taşınmaz parsele ilişkin alınmış bir ruhsat vs. bulunmamaktadır.

Adresi : Antalya Serik Eminceler Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 677,50 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Belediyemiz sınırlarında olup, imar planında konut alanı içerisinde kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Ayrık nizam,

Taks=0.30, Emsal=0.90 ve 3 kattır.

Kıymeti : 10.160.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, Kökez ve Köyyeri Mevkii, 5 Ada, 15 Parsel, Ana taşınmaz niteliği Arsa' dır. Borçlu hissesi TAM 'dır. Serik İlçesi,Kadriye Mahallesinde bulunantaşınmazSerik ilçe merkezine yaklaşık 1 km, Serik İlçe Terminaline kuş uçuşu ort. 1 km.uzaklıktadır. Havalanına kuş uçuşu ort. 26 km, denize kuş uçuşu ort. 9km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Parsel üzerinde çelik konsrüksiyondan yapılmış yaklaşık 370 m2 kapalı alanıbulunan yapı mevcuttur. Taşınmaz parsele ilişkin alınmış bir ruhsat vs. bulunmamaktadır. YapıDeğeri :370 m2 x 15.100 TL/m2 x(1-0,40(yapı yıpranma payı ))= 3.352.200,00 TL değerindedir. Arsa Değeri : 379 m2x20.000 TL / m2 = 7.580.000,00 TL değerindedir.

Adresi : Gedik mh Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 379 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında ticaret alanı içerisinde kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Bitişik nizam ve 6 kattır.

Kıymeti : 10.930.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 11:59

01/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.