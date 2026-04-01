T.C. ŞİLE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞİLE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/185 Esas

KARAR NO : 2023/128

Davacı SABRİ AĞDAŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının açmış olduğu davanın;

1-Davalı Ali GÜLER yönünden pasif husumet yokluğundan USULDEN REDDİNE,

2-Diğer davalılar yönünden esastan REDDİNE,

3-Alınması gereken 107.368,98 TL harçtan peşin alınan 8.316,00 TL ile tamamlama harcı 18.526,25 TL olmak üzere toplam 26.842,25 TL'nin mahsubu ile bakiye 80.526,73 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-A.A.Ü.T gereğince 29.169,40 TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davalı NESRİN ÖZER'e verilmesine,

6-30 Eylül 2011 tarihli ve28070 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HMK Gider Avansı Tarifesi5.Maddesine göre depo edilen gider avansının kullanılmayan kısmının iş bu kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilmesine,

Dair, hazır olan tarafların yüzüne karşı , gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi.17/03/2023 Verilen hükmün bozulması amacıyla davacı vekilince08/05/2023 tarihinde istinaf talebinde bulunulduğu görülmekle gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/01/2026