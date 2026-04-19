T.C. ŞİLE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ŞİLE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO :2023/813 Esas

KARAR NO : 2024/873

HÜKÜM:

1-) Sanık Temırlan TOKAEV'in 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan6136 S.K. 13/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS VE 30 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-) Sanık hakkında verilen cezadan TCK'nın 62/1 maddesigereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle 10 AY HAPİS VE 25 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen cezadan başkaca yasal ya da takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,

3-) Sanığa verilen 25 gün adli para cezasının, TCK'nın 52/2. maddesi gereğincedosyaya yansıyan sosyo ekonomik durumuna ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre takdiren günlüğü 20,00 TL'den paraya çevrilerek 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-) Sanığa verilen adli para cezasının miktarına göre ekonomik şartlar ve paranın satın alma gücü dikkate alınarak TCK 52/4 maddesinin sanık hakkında uygulanmasına yer olmadığına,

5-) SANIĞIN NETİCETEN10 AY HAPİS VE 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-) Sanığın; Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden TCK.nın 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA,

7-) Sanığın kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, giderilmesi gerekenzararın bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarına nazaran tekrar suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaate varılması dikkate alınarakCMK'nın 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nın 231/8. maddesi uyarınca SANIĞIN BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, takdiren herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmasına yer olmadığına, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde ise hükmün açıklanmasına karar verileceğinin ihtarına, 3 adet tebligat gideri olmak üzere toplam 142,00 TL olmak üzere toplam 142,00TL yargılama giderinin eşit oranda tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Mahkememiz kararına karşı 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzerekarar verilen ;

Aptı ve Koka oğlu, 29/12/1988 RUSYA FEDERASYONU doğumlu,TC Kimlik No:99468854812 TEMIRLAN TOKAEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50 bin veya üzeri olan Türkiye genelinde yayınlanan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanmasrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline karar verildiği,İLAN OLUNUR.20/04/2026