T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2020/126 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/126 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÜVEZLİ Mahalle/Köy, KÖY ÜSTÜ Mevkii, 2340 Ada, 50 Parsel, Kuzeyi;Tapulama harici alan,Doğusu;266 ve 9 parseller ile, Güneyi;Kadastral yol (Esma Sokak) ile, Batısı:132 ve 6 parsel ile çevrilidir.Parsel Üvezli Mahallesi kuzey yönünde ve yerleşik alanı içinde kalmaktadır.Parsel kuzeyden güneye yaklaşık %10 eğimlidir.Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.Yabani olarak yetişmiş kısa boylu otçul bitkiler vardır.Çevresinde iskan edilen yapı ve inşaat halinde binalar vardır.Parselin bulunduğu yerde belediye hizmetleri,alt yapı hizmetleri,elektrik,içme suyu, kanal,doğalgaz hizmetleri yakın konumdadır.Parsel yakınına kadar ulaşım imkanı vardır.Şile merkeze yaklaşık 20km mesafedir. Parsel tapuda Tarla vasıflıdır.Kamu terkleri yapılmamış kadastro parselidir. Yargıtay İçtihatlarında açıklanan;?Belediyelerce yapılıp yasal onaylanan yürürlüğe konan Nazım İmar Planı (N.İ.P.)kapsamındaki taşınmazlar,Kamulaştırma hukuku yönünden arsa sayılabilir ise de(taşınmazların tapuda vasfı: Tarladır),bu nitelendirmede;N.İ.P. nın ait olduğu idari birim(Büyükşehir-il-ilçe-köy-mahalle) belediye ve mücavir alan sınırları içinde ki yerleşim ve nüfus yoğunluğu,ulaşım ve alt yapı hizmetleri ve yerleşim alanlarına mesafesi, taşınmazın konumu,alt yapı hizmetlerinden faydalanması,yola cepheli konumu ve plandaki konumu,kullanım biçimi(İmar planında; Konut kullanımına ayrılan alanda) de göz önünde bulunduruldu.Belirtilen esaslar çerçevesinde kıymet takdiri yapılan 50 no parsel;''ARSA'' vasfındadır ve arsa olarak değerlendirilmiştir.Satışa konu taşınmazın borçlu Ö....A....'ya ait 9/40 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi: Üvezli Mah., Köy Üstü Mevkii Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 2.878,97 m2

Arsa Payı: 9/40

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi yan kolu güzergahlarını kapsayan alana ilişkin uygulama imar planında ve kısmen de 13/09/2013,2018 tasdik tarihli:1/1000 ölçekli Üvezli Mahallesi uygulama imar planında;kısmen imar yolu ve E=0.35 yapılaşma yoğunluğunda 2 kat “KONUT” alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 6.477.682,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 10:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÜVEZLİ Mahalle/Köy, KAVAKLI Mevkii, 2331 Ada, 2 Parsel, Kuzeyi;Devlet Ormanı ile,Doğusu;417 parsel ile,Güneyi;Devlet Ormanı ile,Batısı:415 parsel ile çevrilidir.Üvezli Mahallesi yerleşik alanı dışında,gelişme bölgelerinde kalmaktadır.Bulundukları yerlere ait tespit fotoğraflarından da görüleceği gibi,kadastral yol ulaşım sorunlu bulunan,yolu açılmamış durumda,yüzölçümleri itibarı ile imar planlarında tamamının Tarımsal Nitelikli Alanlarda kalması,derelerden etkilenme bölümlerinin bulunması sebebi ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen yapılaşma min. Alanı:20.000m² den her birinin küçük olması sebebi ile yapılaşma imkanlarının bulunmaması,çevrelerinde planlı yerleşim alanı olmaması,kırsal alanda kalmaları,bulundukları bölgelerde Belediye hizmetleri,alt yapı hizmetlerinin bulunmaması bu taşınmazların tapuda tamamının : Tarla olması sebebi ile değerlendirmede iki yöntem öne çıkmaktadır.Bölgede yer yer yöresel ürün yetiştirilen seralar ile meyve üretimlerinin ve kısmen kumlu/tınlı taban arazi özelliklerinde parsellerde büyüklüklerine uygun tarımsal üretim yapılan alanlara rastlanmıştır. SATIŞA KONU TAŞINMAZDA BORÇLU Ö....A... 'YA AİT 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi: Üvezli Mah., Kavaklı MevkiiŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 2.353,76 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: 24/07/2018 tasdik Tarihli:1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi yan kolu güzergahlarını kapsayan alana ilişkin uygulama imar planında; 2331ada/2,2330ada/1,2370ada/6 ve 2375ada/1 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup,Dere Koruma Bandı içinde yapı yasaklı alandan etkilenmektedir.”Denilmiştir.

Kıymeti: 4.707.520,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 11:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÜVEZLİ Mahalle/Köy, KAVAKLI Mevkii, 2330 Ada, 1 Parsel, Kuzeyi;Dere ile,Doğusu;Kad. Yol ile,Güneyi;437 parsel ile,Batısı:Devlet Ormanı ile çevrilidir.Üvezli Mahallesi yerleşik alanı dışında,gelişme bölgelerinde kalmaktadır.Bulundukları yerlere ait tespit fotoğraflarından da görüleceği gibi,kadastral yol ulaşım sorunlu bulunan,yolu açılmamış durumda,yüzölçümleri itibarı ile imar planlarında tamamının Tarımsal Nitelikli Alanlarda kalması,derelerden etkilenme bölümlerinin bulunması sebebi ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen yapılaşma min. Alanı:20.000m² den her birinin küçük olması sebebi ile yapılaşma imkanlarının bulunmaması,çevrelerinde planlı yerleşim alanı olmaması,kırsal alanda kalmaları,bulundukları bölgelerde Belediye hizmetleri,alt yapı hizmetlerinin bulunmaması bu taşınmazların tapuda tamamının:Tarla olması sebebi ile değerlendirmede iki yöntem öne çıkmaktadır.Bölgede yer yer yöresel ürün yetiştirilen seralar ile meyve üretimlerinin ve kısmen kumlu/tınlı taban arazi özelliklerinde parsellerde büyüklüklerine uygun tarımsal üretim yapılan alanlara rastlanmıştır. SATIŞA KONU TAŞINMAZDA BORÇLU Ö....A... 'YA AİT 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi: Üvezli Mah., Kavaklı Mevkii Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 4.198,98 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: 24/07/2018 tasdik Tarihli:1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi yan kolu güzergahlarını kapsayan alana ilişkin uygulama imar planında; 2331ada/2,2330ada/1,2370ada/6 ve 2375ada/1 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup,Dere Koruma Bandı içinde yapı yasaklı alandan etkilenmektedir.”Denilmiştir.

Kıymeti: 6.298.470,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 12:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÜVEZLİ Mahalle/Köy, ÇAVIRLAR ALTI Mevkii, 2370 Ada, 6 Parsel, Kuzeyi;Dere ile,Doğusu;467 parsel ile,Güneyi;Kadastral yol ile,Batısı: Devlet Ormanı ile çevrilidir.Üvezli Mahallesi yerleşik alanı dışında,gelişme bölgelerinde kalmaktadır.Bulundukları yerlere ait tespit fotoğraflarından da görüleceği gibi,kadastral yol ulaşım sorunlu bulunan,yolu açılmamış durumda,yüzölçümleri itibarı ile imar planlarında tamamının Tarımsal Nitelikli Alanlarda kalması,derelerden etkilenme bölümlerinin bulunması sebebi ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen yapılaşma min. Alanı:20.000m² den her birinin küçük olması sebebi ile yapılaşma imkanlarının bulunmaması,çevrelerinde planlı yerleşim alanı olmaması,kırsal alanda kalmaları,bulundukları bölgelerde Belediye hizmetleri,alt yapı hizmetlerinin bulunmaması bu taşınmazların tapuda tamamının:Tarla olması sebebi ile değerlendirmede iki yöntem öne çıkmaktadır.Bölgede yer yer yöresel ürün yetiştirilen seralar ile meyve üretimlerinin ve kısmen kumlu/tınlı taban arazi özelliklerinde parsellerde büyüklüklerine uygun tarımsal üretim yapılan alanlara rastlanmıştır. SATIŞA KONU TAŞINMAZDA BORÇLU Ö....A... 'YA AİT 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR

Adresi: Üvezli Mah., Çavırlar Altı Mevkii Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 1.276,88 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: 24/07/2018 tasdik Tarihli:1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi yan kolu güzergahlarını kapsayan alana ilişkin uygulama imar planında; 2331ada/2,2330ada/1,2370ada/6 ve 2375ada/1 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup,Dere Koruma Bandı içinde yapı yasaklı alandan etkilenmektedir.”Denilmiştir.

Kıymeti: 1.596.100,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Şile İlçe, ÜVEZLİ Mahalle/Köy, ÇAVIRLAR ALTI Mevkii, 2375 Ada, 1 Parsel, Kuzeyi; Devlet Ormanı ile,Doğusu;2 no parsel ile,Güneyi; Devlet Ormanı ile,Batısı: Devlet Ormanı ile çevrilidirÜvezli Mahallesi yerleşik alanı dışında,gelişme bölgelerinde kalmaktadır.Bulundukları yerlere ait tespit fotoğraflarından da görüleceği gibi,kadastral yol ulaşım sorunlu bulunan,yolu açılmamış durumda,yüzölçümleri itibarı ile imar planlarında tamamının Tarımsal Nitelikli Alanlarda kalması,derelerden etkilenme bölümlerinin bulunması sebebi ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen yapılaşma min. Alanı:20.000m² den her birinin küçük olması sebebi ile yapılaşma imkanlarının bulunmaması,çevrelerinde planlı yerleşim alanı olmaması,kırsal alanda kalmaları,bulundukları bölgelerde Belediye hizmetleri,alt yapı hizmetlerinin bulunmaması bu taşınmazların tapuda tamamının:Tarla olması sebebi ile değerlendirmede iki yöntem öne çıkmaktadır.Bölgede yer yer yöresel ürün yetiştirilen seralar ile meyve üretimlerinin ve kısmen kumlu/tınlı taban arazi özelliklerinde parsellerde büyüklüklerine uygun tarımsal üretim yapılan alanlara rastlanmıştır. SATIŞA KONU TAŞINMAZDA BORÇLU Ö....A... 'YA AİT 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR

Adresi: Üvezli Mah., Çavırlar Altı MevkiiŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü: 464,09 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: 24/07/2018 tasdik Tarihli:1/1000 ölçekli Kömürlük Deresi ve Pot Deresi yan kolu güzergahlarını kapsayan alana ilişkin uygulama imar planında; 2331ada/2,2330ada/1,2370ada/6 ve 2375ada/1 parsel sayılı taşınmazlar Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup,Dere Koruma Bandı içinde yapı yasaklı alandan etkilenmektedir.”Denilmiştir.

Kıymeti: 464.090,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 14:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 14:31

24/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.