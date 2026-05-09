T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/367 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/367 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, 4196 Ada, 1 Parsel, İstanbul ili Şile İlçesi Ahmetli mah.4196 ada 1 parsel B1 -10 Blok.3 Kat 15 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz satılacaktır.TaşınmazToki konutlarında bulunmaktadır. Keşif mahallinde yapılan aplikaslyonda, Üzerinde ayrık nizamda toplam 11 adet apartman özelliklerinde tamamı bitmiş iskan edilen, kat mülkiyetli yapılar vardır. Arazi kuzey/güney yönde eğimli olup, binalarda bodrum katlı uygulama yapılmıştır. Arazi kuzey/güneyyönde eğimili olup binalarda katlı uygulama yapılmıştır. Parsel tamamı arazi eğiminin istinat duvarları ile setlendirilerek , çevre düzenlemeleri yapılı, yaya, otopark alanları düzenlenmiş ,peyzaj/çevre düzenlenmeleri tamamlanmıştır. Parsel Ahmetli mahallesi merkezinin batı yönünde 500 m.mesafededir. Parsel şile merkezinin güney yönünde ,merkezden 3,5 kim. uzaklıktadır. Taşınmaz ınşaat maliyet değeri ile arsa payı değer analızının ise bü taşınmazda güncel değer tespitinin yapılmasında düşük değerler hesaplanması sebebi ile dikkate alınmamıştır.TOKİ Konutları olarak, deprem yönetmeliğine, imar mevzuatına uygun inşaa edilmiş ve tamamlanarak yaklaşık 8/9 yıldır iskan edilen bağımsız bölümün bulunduğu bölge arz ve talebinde yüksek olduğu alandadır.Bulunduğu yere ulaşım imkanı,minibüs bağlantısı, Şile/İstanbul ana asfaltına yakınlığı, Şile merkezine mesafesi,bölgenin gelişmiş durumu,bölgeye olan yatırımlar, çevresinde yoğun villa türü müstakil ve site halinde iskan edilen meskenlerin yoğunluğu bulunmaktadır. TOKİ *ye özel İmar plan yapılaşma yoğunluğu ile apartman imarlı | nolu parselde hertürlü alt yapı elektrik,içme suyu,doğalgaz, kanalizasyon, iletişim alt yapısı,yol,Belediye çevre temizlik hizmeti bulunmakta olup parsel tüm hizmetlerden yararlanmaktadır. B1-10 blok ayrık nizamda, 3 bodrum katlı ,zemin ve 2 n.katı olmak üçzere toplam 6 katlı ,betonarme karkas ,perde beton yapım tekniğine iygun binadır. Her katta 4 dairesi bulanan binada hertürlü kaba ve ince inşaiişleri bitirilmiş tesisatları, alt yapı hizmetleri bağlanmış iskan edilmektedir. 15 no bağımsız bölüm , binanın kuzey doğu köşesinde, girişe göre sol yöndekalmaktadır.Dairede yapılan incelemede, tefrişli ve iskan edilmektedir. Genel olarak 1 ve 2 sınıf inşaii malzeme ve işçilik ile inşaa edilmiştir. Dairede mimari kullanım alanları Giriş hol, mutfak ,salon,2 yatak odası ,banyo+wc bölümübulunmaktadır. Daireninher türlü ince inşai işleri tamamlanmıştır. Mutfak dolapları ve tazgahı takılı, banyo vitrifiyemalzemeleri takılı,yaşam mekanları lam,tesisatları çekili,mutafak/banyo armatürleritakılı ,tesisatları bağlanmış tefrişli ve iskan edilmektedir. Yapılan ölçümde 15 no dairenin brüt inşaat alanı 80,75 m2 Daire net kullanım alanı 70,75 m2 dir.

Adresi : İstanbul İli Şile İlçesi Ahmetli Mah.4196 Ada 1 ParselB1 -10 Blok.3 Kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 29.406,10 m2

İmar Durumu: İstanbul İı, Şile Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Vid. nün ve 1.B.B. B. Planlama Md. nün resmi imar durumu sayfasında İstanbul İli, Şile İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 4196 ada, nolu parselin imar durumu: 18/12/2023 tastik tarihli, Şile, Ahmetli Mahallesi, Meşrutiyet, Çavuş ve Balibey Mahallesinin bir kısmına ilişkin U.İ.P. da “K” lejantında, E-0.50 emsalde, 5 kat konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.710.800,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:01 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:01

06/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.