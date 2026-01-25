T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN SIRA CETVELİNİN İLÂNI

DOSYA NO: 2022/1TEREKE

MURİSİN ADI, SOYADI: Hüseyin SERİN (25969985182)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesinin mirasın reddi nedeniyle iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İİK mad. 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.

Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (dava yoluyla) 15 gün içinde Şile Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet (dava) yoluyla yine Şile Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK mad. 612/1,İİİK mad.166,232,234,ve 235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.