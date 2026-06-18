T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1696 Esas

DAVALI : ENVER KISA-13******488

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize tebligat çıkarılmış olup, adres yetersiz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından "Silifke Tapu müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve E-75162652-160.01-10783437 sayı numaralı yazısı ekinde mevcut tapu kayıt belgesine göre değerleme konusu taşınmazların tapu kayıt bilgileri; Mersin ili, Silifke ilçesi, Gazi mahallesi, 45 ada 26 parsel, 2. normal kat, 4 nolu mesken nitelikli taşınmazdır.

Taşmazın hisse bilgileri:

Kasım Ahmet Kısa (Elbirliği)

Abdurrahman Kısa (Elbirliği)

Enver Kısa(Elbirliği)

Elvan Şahin (Elbirliği)

Ali Kısa (Elbirliği)

Ayşe Nur Özkan (Elbirliği)

Berna Özkan (Elbirliği)

Eşe Ölken (Elbirliği)

Erdal Kısa (Elbirliği)

taşınmazın 29.000-TL/m2 birim değere sahip olduğu kanaatine varılmıştır.Taşınmazın keşif günü ve dava günündeki değerleri Yİ - ÜFE değişim oranları tablosu kullanılarak hesaplanmış ve aşağıda sunulmuştur. Çarpan oranı: (2.882,04/5.308,46) 0,5429 olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın keşif günü itibari ile değeri:

155 m2 x 29.000-TL/m2 = 4.495.000- TL olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın dava tarihi itibari ile değeri:

4.495.000-TL x 0,5429 = 2.440.335-TL olarak hesaplanmıştır. Gazi Mahallesi; 45 ada 26 parsel 4 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz; Söz konusu 4 numaralı bağımsız bölümün bulunduğu parsel, Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli Silifke Revizyon İmar planında A7( Ayrık Nizam 7 kat) olarak tanımlıdır. 45 ada 26 parsel sayılı taşınmazın ifrazı, plan hükümleri ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda mümkün görünmemektedir." denilmektedir. Silifke Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkere yazısındaki bilgiler ve Fen Bilirkişisinin raporundaki kanaat doğrultusunda, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklinde kanaat bildirilen bilirkişi raporuna karşı; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.