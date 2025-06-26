T.C. SİLİVRİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/514 Esas

DAVALI: MUHAMMED ANNİAK-21385228742TC kimlik nolu, YUNUS ve HAVA kızı, ESENYURT 07/11/1996 doğumlu,

Davacı ŞİLAN ANNİAK tarafından Davalı MUMAMMED ANNİAK aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından, davalı Muhammed ANNİAK'ın ikamet adresinin dava dilekçesinde "Mimar Sinan Mah. Fatih Sultan Mehmet Caddesi A3 Blok, K: 2, D: 16 Silivri/İSTANBUL" adresi olarak bildirildiği, bildirilen adrese Mahkememizce çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edildiği, ilgilinin MERNİS adresinin boş olduğu, Mahkememizin 16/12/2024 ve 27/03/2025 tarihli ara kararları gereğince yapılan tüm adres araştırmaları ve kollukça yapılan araştırmaların sonuçsuz kaldığı, bu haliyle adı geçenin adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla;

Mahkememizin dosyasının dava dilekçesi ve ekleri, Tensip Zaptı, ADM Sosyal İnceleme Raporu, Mahkememizin 16/12/2024 ve 27/03/2025 tarihli ara kararları gereğince "HMK md 122 uyarınca, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. md uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur." ve "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile birlikte Davalı Muhammed ANNİAK'a iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.