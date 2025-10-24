T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/287 Esas, 2025/288 Esas, 2025/289 Esas, 2025/290 Esas, 2025/291 Esas, 2025/292 Esas, 2025/293 Esas, 2025/294 Esas, 2025/295 Esas, 2025/296 Esas, 2025/297 Esas, 2025/298 Esas, 2025/299 Esas, 2025/300 Esas, 2025/301 Esas, 2025/302 Esas, 2025/303 Esas, 2025/304 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyaları üzerinden dava açılmıştır.
a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşmalar 20/11/2025 günü saat 09:30'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.
Esas No: 2025/287
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4309 ada 4 parsel (ifrazen 8 ve 9 parsel)
Taşınmaz Malik: HALİL İBRAHİM UYAR
Esas No: 2025/288
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 110 ada 88 parsel
Taşınmaz Maliki: SEVGİ BOLAYIR
Esas No: 2025/289
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 110 ada 165 parsel (ifrazen 164 ve 165)
Taşınmaz Maliki: ENGİN BEYHAN
Esas No: 2025/290
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 108 ada20 parsel (ifrazen 42 ve 43 parsel)
Taşınmaz Maliki: CEMAL AKBULUT
Esas No: 2025/291
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 108 ada 9 parsel (ifrazen 30 ve 31 parsel)
Taşınmaz Maliki: HIDIR CAN DOĞAN
Esas No: 2025/292
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 116 ada 37 parsel
Taşınmaz Maliki: SEYİT YILDIZ
Esas No: 2025/293
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 116 ada 38 parsel
Taşınmaz Maliki: HÜSEYİN KARAÇAY
Esas No: 2025/294
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 116 ada 46 (ifrazen 55 ve 56) parsel
Taşınmaz Maliki: SEVGİ BOLAYIR
Esas No: 2025/295
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 116 ada, 50 (ifrazen 59 ve 60) parsel
Taşınmaz Maliki: BAHATTİN ÖZMEN
Esas No: 2025/296
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 127 ada, 3 (ifrazen 9 ve 10) parsel
Taşınmaz Maliki: MUSTAFA ÖZKAN
Esas No: 2025/297
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 130 ada3 parsel (ifrazen 4 ve 5 parsel)
Taşınmaz Maliki: ATALAY CANLIOĞLU
Esas No: 2025/298
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4309 ada 7 parsel (ifrazen 10 ve 11 parsel)
Taşınmaz Maliki: İSMAİL YANIK
Esas No: 2025/299
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4279 ada 1 parsel (ifrazen 3 ve 4 parsel)
Taşınmaz Maliki:
1- AHMET CENGİZ
2- ALPASLAN ÖGEL
3- AYNUR ÇAKIR
4- AYSEL GÜLDOĞAN
5- DERYA ERDOĞAN
6- ENGİN DALĞALİ
7- ERCAN UZUN
8- FATMA DERE
9- HASAN GENÇ
10- HATİCE MUTLU
11- KEREM ÇAP
12- MECİCE ERGÜLEÇ
13- MEHMET GENÇTÜRK
14- MUHAMMET KUZĞUN
15- NİLGÜN ÖKÇİN
16- SEVİM ERDUĞAN
17- YUSUF DOĞAN
18- ZEKERİYA YILDIZ
19- ZUHAL ÖZDEMİRKAN
Esas No: 2025/300
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4284 ada 1 parsel (ifrazen 2 ve 3 parsel)
Taşınmaz Maliki:
1- ARİF SU
2- ATEŞ TAŞ
3- AYSEL TÖNGEL
4- CAFER KARAKOÇ
5- GÖKHAN SAVCI
6- GÜVEN AKTEMUR
7- HACI TÜTÜNCİ
8- HALİM EKER
9- HASAN AKDOLUN
10- HÜSEYİN CANPOLAT
11- İSMAİL ÖZTÜRK
12- KADRİ İRKÖREN
13- KENAN ÜLGER
14- MEHMET DÜZKAYA
15- NÜFER UZUN
16- SONGÜL CEBECİ
17- ŞAHİN ÖZSOYLAR
18- ZEYNEP KAÇAK
Esas No: 2025/301
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 5317 ada 1 parsel (ifrazen 9 ve 10)
Taşınmaz Maliki: 1- HASAN HÜSEYİN DAMAR
2- MAHMUT ÖMER SEÇGİN
3- OLA EID MAAROUF
Esas No: 2025/302
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4317 ada 2 parsel (ifrazen 11 ve 12)
Taşınmaz Maliki: 1- HALİME KARA
2- NACİ KARA
3- NURCAN BALCI
4- OLCAY KARA
5- SEDA AKBABA
6- SEVGİ DÖNMEZ
Esas No: 2025/303
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4317 ada 3 parsel (ifrazen 5 ve 6)
Taşınmaz Maliki: 1- ABDUL ACAR
2- ADİL ŞAİR
3- AHMET ERTEKİN
4- ALİ NAİL YÜKSEL
5- AYFER TÜRİTOĞLU
6- CEMAL OĞUZ
7- ÇETİN KARDAŞ
8- DOĞAN ŞAYİR
9- ELİF NUR YOLCU
10- EMİN AKSU
11- FATİH AKSU
12- GÜLİZAR BAŞOL KELEK
13- GÜLÜZAR YOLCU
14- KADİR CAN YOLCU
15- NECATİ YILDIZ
16- NURTEN ERDEM
17- PINAR ERGİNYAVUZ
18- REFİKA KURT
19- SAKİNE TOYRAN
20- ÜMİT ERDÖNMEZ
21- YILMAZ ŞAYİR
22- YUSUF GÜLBEYAZ
23- YUSUF GÜLBEYAZ
24- YUSUF ŞAİR
Esas No: 2025/304
Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,
Ada Parsel: 4319 ada, 1 parsel
Taşınmaz Maliki: 1- NAZMİ ERKAN
2- RESUL ERKAN
3- ZEKİYE UYSAL