T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/287 Esas, 2025/288 Esas, 2025/289 Esas, 2025/290 Esas, 2025/291 Esas, 2025/292 Esas, 2025/293 Esas, 2025/294 Esas, 2025/295 Esas, 2025/296 Esas, 2025/297 Esas, 2025/298 Esas, 2025/299 Esas, 2025/300 Esas, 2025/301 Esas, 2025/302 Esas, 2025/303 Esas, 2025/304 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyaları üzerinden dava açılmıştır.

a-) Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-) Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-) Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşmalar 20/11/2025 günü saat 09:30'dan itibaren Silivri2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur.

Esas No: 2025/287

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4309 ada 4 parsel (ifrazen 8 ve 9 parsel)

Taşınmaz Malik: HALİL İBRAHİM UYAR

Esas No: 2025/288

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 110 ada 88 parsel

Taşınmaz Maliki: SEVGİ BOLAYIR

Esas No: 2025/289

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 110 ada 165 parsel (ifrazen 164 ve 165)

Taşınmaz Maliki: ENGİN BEYHAN

Esas No: 2025/290

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 108 ada20 parsel (ifrazen 42 ve 43 parsel)

Taşınmaz Maliki: CEMAL AKBULUT

Esas No: 2025/291

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 108 ada 9 parsel (ifrazen 30 ve 31 parsel)

Taşınmaz Maliki: HIDIR CAN DOĞAN

Esas No: 2025/292

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 116 ada 37 parsel

Taşınmaz Maliki: SEYİT YILDIZ

Esas No: 2025/293

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 116 ada 38 parsel

Taşınmaz Maliki: HÜSEYİN KARAÇAY

Esas No: 2025/294

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 116 ada 46 (ifrazen 55 ve 56) parsel

Taşınmaz Maliki: SEVGİ BOLAYIR

Esas No: 2025/295

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 116 ada, 50 (ifrazen 59 ve 60) parsel

Taşınmaz Maliki: BAHATTİN ÖZMEN

Esas No: 2025/296

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 127 ada, 3 (ifrazen 9 ve 10) parsel

Taşınmaz Maliki: MUSTAFA ÖZKAN

Esas No: 2025/297

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 130 ada3 parsel (ifrazen 4 ve 5 parsel)

Taşınmaz Maliki: ATALAY CANLIOĞLU

Esas No: 2025/298

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4309 ada 7 parsel (ifrazen 10 ve 11 parsel)

Taşınmaz Maliki: İSMAİL YANIK

Esas No: 2025/299

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4279 ada 1 parsel (ifrazen 3 ve 4 parsel)

Taşınmaz Maliki:

1- AHMET CENGİZ

2- ALPASLAN ÖGEL

3- AYNUR ÇAKIR

4- AYSEL GÜLDOĞAN

5- DERYA ERDOĞAN

6- ENGİN DALĞALİ

7- ERCAN UZUN

8- FATMA DERE

9- HASAN GENÇ

10- HATİCE MUTLU

11- KEREM ÇAP

12- MECİCE ERGÜLEÇ

13- MEHMET GENÇTÜRK

14- MUHAMMET KUZĞUN

15- NİLGÜN ÖKÇİN

16- SEVİM ERDUĞAN

17- YUSUF DOĞAN

18- ZEKERİYA YILDIZ

19- ZUHAL ÖZDEMİRKAN

Esas No: 2025/300

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4284 ada 1 parsel (ifrazen 2 ve 3 parsel)

Taşınmaz Maliki:

1- ARİF SU

2- ATEŞ TAŞ

3- AYSEL TÖNGEL

4- CAFER KARAKOÇ

5- GÖKHAN SAVCI

6- GÜVEN AKTEMUR

7- HACI TÜTÜNCİ

8- HALİM EKER

9- HASAN AKDOLUN

10- HÜSEYİN CANPOLAT

11- İSMAİL ÖZTÜRK

12- KADRİ İRKÖREN

13- KENAN ÜLGER

14- MEHMET DÜZKAYA

15- NÜFER UZUN

16- SONGÜL CEBECİ

17- ŞAHİN ÖZSOYLAR

18- ZEYNEP KAÇAK

Esas No: 2025/301

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 5317 ada 1 parsel (ifrazen 9 ve 10)

Taşınmaz Maliki: 1- HASAN HÜSEYİN DAMAR

2- MAHMUT ÖMER SEÇGİN

3- OLA EID MAAROUF

Esas No: 2025/302

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4317 ada 2 parsel (ifrazen 11 ve 12)

Taşınmaz Maliki: 1- HALİME KARA

2- NACİ KARA

3- NURCAN BALCI

4- OLCAY KARA

5- SEDA AKBABA

6- SEVGİ DÖNMEZ

Esas No: 2025/303

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4317 ada 3 parsel (ifrazen 5 ve 6)

Taşınmaz Maliki: 1- ABDUL ACAR

2- ADİL ŞAİR

3- AHMET ERTEKİN

4- ALİ NAİL YÜKSEL

5- AYFER TÜRİTOĞLU

6- CEMAL OĞUZ

7- ÇETİN KARDAŞ

8- DOĞAN ŞAYİR

9- ELİF NUR YOLCU

10- EMİN AKSU

11- FATİH AKSU

12- GÜLİZAR BAŞOL KELEK

13- GÜLÜZAR YOLCU

14- KADİR CAN YOLCU

15- NECATİ YILDIZ

16- NURTEN ERDEM

17- PINAR ERGİNYAVUZ

18- REFİKA KURT

19- SAKİNE TOYRAN

20- ÜMİT ERDÖNMEZ

21- YILMAZ ŞAYİR

22- YUSUF GÜLBEYAZ

23- YUSUF GÜLBEYAZ

24- YUSUF ŞAİR

Esas No: 2025/304

Taşınmazın Yeri: İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çayırdere mahallesi,

Ada Parsel: 4319 ada, 1 parsel

Taşınmaz Maliki: 1- NAZMİ ERKAN

2- RESUL ERKAN

3- ZEKİYE UYSAL