T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/309 Esas

DAVALILAR : Münevver NEPİTA - Abbas Behzat - Hamdiye kızı, 30/07/1943 doğumlu, 36808650826T.C Kimlik nolu.

Davacılar Filiz İşlek, Fatih İşlek, Dilek Bulut, İsmail İşlet, Mustafa İşlek ve Melek Kaya tarafından aleyhinize açılan dava konusu; Silivri Sulh Hukuk Mahkemesinin 1990/778 Esas, 1991/355 Karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce kurumlardan ve kolluk vasıtası ile adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalıya "HMK'nun 127.md. uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Md.deki yasal şartlara haiz cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunmanız, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağınızı cevap dilekçenizde bildirmeniz, aksi takdirde HMK.nun 128.md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.