T.C.SİLİVRİ 3. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.61573492-2025/314-İnfaz Hâkimliği Dosyası 11.05.2026

İLAN SİLİVRİ 3. İNFAZ HAKİMLİĞİ

2025/314 ESAS

Hükümlü Yüksel İlçi'nin tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Hakimliğimizden verilen 03.10.2025 tarih 2025/314 Esas, 2025315 Karar sayılı gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

KARAR : Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;

1- Hükümlü Yüksel İlçi hakkında Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/163 esas, 2013/176 karar sayılı ilamı ile "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili olarak 10 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞUNA,

2-TCK'nun 68/1-e maddesi gereğince Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/163 esas, 2013/176 karar sayılı ilamı ile "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE,

3- Silivri Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/163 esas, 2013/176 karar sayılı ilamı ile verilen işbu cezaya ilişkin ilamat evraklarının Silivri CBS tarafından bila infaz Mahkemesine İADESİNE,

4-Hakimliğimiz kararının bir suretinin kararın kesinleşmesinden sonra, tali karar fişi ile birlikte Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu'na GÖNDERİLMESİNE,

5-Hakimliğimiz kararının bir suretinin bilgi amaçlı olarak ESAS MAHKEMESİNEGÖNDERİLMESİNE,

6-Karardan bir suretin hükümlüye TEBLİĞİNE

Dair, yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren 7499 sayılı Kanunun 37/5-ç ve 37/2. Maddeleri ile 5271 sayılı Yasanın 268/1 ve 4675 sayılı Yasanın 6/5. Maddeleri uyarınca 2 hafta içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya Cezaevi katibine müracaat ile düzenlettirilecek bir tutanak ile Silivri Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildiği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : YÜKSEL İLÇİ - İsmail ve Zöhre'den olma, 02.09.1963 doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu,