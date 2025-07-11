T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİLİVRİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/420 Esas KARAR NO: 2025/558

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2025 tarihli ilamı ile 179/3,179/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan George ve Judith oğlu 1972 doğumluBruno JOANNIDES tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.07.2025