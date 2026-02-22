T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1758 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1758 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında bulunan 29.08.2025 tarihli tapu kayıt örneğine Silivri İlçesi Yeni Mahalle, 1620 ada, 4 parsel sayılı 18.693,35m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 6164/1869335 arsa paylı C-2 Blok 2.kat (9) bağımsız bölüm numaralı "Konut"un tamamının U*** J*** K*** San. ve Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatların mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1620 ada, 4 parsel sayılı yer; 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Boğluca Deresi Taşkın Alanı Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı içerisinde kalmakta olup, konut alanında kalmakta olup; Emsal:1.50, ?Taks:0,40?ı geçemez? 6 kat imar durumu bulunmaktadır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 7052.Sokakta, tapunun 1620 ada, 4 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve 7052.Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 18.693,35m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Pehlivanoğlu Yaşam Kent Sitesinde 6164/1869335 arsa paylı C-2 Blok 2.kat (9) bağımsız bölüm numaralı "Konut"un tamamı niteliğindedir.

7052.Sokak üzerinde ve bu sokaktan 5 dış kapı numarası alan Pehlivanoğlu Yaşam Kent Sitesi, güvenlikli, sosyal tesisli, blok nizamda, otoparklı, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir.

Site dahilinde olan C-2 blok 2.katta yer alan (9) bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre iç ölçüleri itibari ile 93,55m2 net, 109,45m2 brüt alana sahiptir. Daire hol, antre, salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu iki oda, banyo, WC ve balkondan ibarettir. Dairede ıslak hacimler seramik, salon ve oda zeminleri parke, mutfaktasabit tezgah üstü ahşap dolaplı, oda iç kapıları mobilya, daire dış kapısı çeliktir. Banyo-WC duvarları seramik kaplı, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, doğalgazlıdır. Taşınmaz keşif tarihi itibari ile boş durumdadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören site dahilinde konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 18.693,35 m2

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:19 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:19 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:19

17/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.