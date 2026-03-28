T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/2618 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2618 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dosyasında bulunan 09.12.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göreSilivri İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Koyundere Mevkii, 313 ada, 1 parsel sayılı 6.786,97m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 56560/678697 arsa paylı 7.Blok zemin+ 1.kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının A*** M*** ve K*** San. Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu, taşınmazın tapu kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 2204729 sayılı imar durum belgesine göre Silivri İlçesi, Kavaklı-İstiklal Mahallesi 313 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 12.10.2000 tasdik tarihli Kavaklı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde ''Konut Alanında'' kalmakta olup Ayrık Nizam-2 kat, TAKS:0.15 KAKS:0.30 olarak yapılaşma koşulu Bulunmaktadır.(ek-1)

Ancak İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kavaklı-İstiklal Mahallesi 313 ada 1 parsel sayılı taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2025 tarih ve 542 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.05.2025 tarihinde onaylanan ?Silivri İlçesi Selimpaşa Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı? içerisinde ''75 kişi/ha? gösterimli ''Konut Alanı'' olarak planlanmıştır(ek-2). İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.05.2025 tarih onaylı meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, Belediyemizce hazırlanmış olan söz konusu parselin de içinde yer aldığı bölgeye ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onay süreci ile ilgili iş ve işlemler başlatılmıştır denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Kavaklı- İstiklal Mahallesi, Akik Sokak,tapunun 313 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 6.786,97m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 56560/678697 arsa paylı 7.Blok zemin+ 1.kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamın niteliğindedir.

Kavaklı- İstiklal Mahallesi, Akik Sokak üzerinde bulunan 6.786,97m2 alana sahip parsel üzerinde toplam 12 adet, B.A.K sistemde, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş zemin kat+ 1 normal katlı, villa şeklinde yapı bulunmaktadır. Mahallinde yapılan tespite göre (7) bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken Akik Sokağa girişte bila kapı numarası alan 4.villadır.

Onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre zemin katta 62,00m2 alanlı antre, hol, salon, mutfak, WC mahalleri, dahili merdiven çıkılan 1.katta 65,00m2 alanlı antre, hol, dört oda, iki banyo-WC, balkon mahallerinden ibarettir. Toplam kullanım alanı net 127,00m2'dir. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakları sabit tezgah üstü dolap, doğrama aksamı PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış kapı çelik, daire iç kapıları ahşaptır. Bahçesinde yüzme havuzu mevcut olan bağımsız bölümün bulunduğu sitesinin çevre tanzimi yapılmamış durumdadır.

Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda, genellikle yazlık amaçlı kullanılan bölgede, civarın talep gören konut alanında kalmaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.786,97 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 18.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı kanunun 1. Maddesi uygulamasına tabidir şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:50 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:50

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.