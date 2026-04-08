T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/2832 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2832 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, SÜLÜKLÜ ÇEŞME Mevkii, 5255 Ada, 192 Parsel, E /ZEMİN /-/2 Nolu Bağımsız Bölüm

SATIŞA KONU TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 26.12.2025 tarihli tapu kayıt örneğine Silivri İlçesi Mimarsinan Mahallesi, Sülüklü Çeşme Mevkii, 5255 ada, 192 parsel sayılı 5.090,74m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli taşınmazda 24/2382 arsa paylı E blok zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamının E*** Y*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, Yavuz Selim Caddesinde,tapunun 5255 ada, 192 parsel sayılı numarasına kayıtlı ve Yavuz Selim Caddesinden 24 dış kapı numarası alan 5.090,74m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Huzur Sitesinde 24/2382 arsa paylı E blok zemin kat (2) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Mimarsinan Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan toplam 8 bloklu Huzur Sitesi dahilinde bulunan 24/E dış kapı numaralı E blokBodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrıknizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Katlarında ikişer daireli, asansörlü, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı, dış cephesi sıvalı, boyalı,elektrik, sıhhi tesisatları mevcut E blok zemin katında bulunan (2) bağımsız bölüm numaralı mesken onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite antre, hol, salon, üç oda, banyo-WC, mutfak, iki balkon mahallerinden ibaret 90,00m2 net, 105,00m2 brüt alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılı, doğalgaz kombi tertibatlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. " denilmiş olup , işbu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanı ekine eklenmiştir.

Adresi: İstanbul İli Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Sülüklü Çeşme Mevkii 5255 Ada 192 Parsel E Blok Zemin Kat 2 Numaralı Bağımsız BölümSilivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 5.090,74 m2

Arsa Payı: 24/2382

İmar Durumu: Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmazın bulunduğu bölge için imar durum bilgisi mevcut değildir denilmiştir.

Kıymeti: 3.800.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler:

1- 03/10/2025-7988 yevmiye tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kira Şerhi : 06/10/2005 Yev : 7988 Tedaş Lehine 99 Yıl Süre İle

2- 30/01/2008-1150 yevmiye tarihli AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 14:22 / Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2026 - 14:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 14:22 / Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 14:22

03/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.