T.C. SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

34TN5080 Plakalı , 2011 Model , BMW Marka , 5 20 D SEDAN Tipli , 79417645 Motor No'lu , WBAFW1104BC650798 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 184HP , Motor Hacmi 1995cm3 , Rengi Beyaz ,

ARACIN DURUMU

T.C Silivri İcra dairesinin 2026/80 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 06.02.2026 tarihinde Ali Paşa Mah. Arıkanlı Çiftliği Altı İCRA YEDİEMİN DEPOSU Silivri/İstanbul adresindeki YEDİEMİN BAHRİTARAKKURT adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 TN 5080 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; Beyaz renkli 2011 Model BMW 520D Araç otomatik vitesli ve sunroofludur. Ruhsat mevcut değildir. Anahtar mevcut olmakla birlikte akü bitik durumdadır.Kilometre ve motor numarası görülememiştir. Motor bölmesi gözle kontrol edilmiş ancak araç çalıştırılamadığından motor ve şanzıman kontrolü yapılamamıştır. 225/5S R17 97Y ebatlı Bridgestone marka lastikler zayıf durumdadır. Ön farlarda matlaşma vardır. Araç genelinde hafif göçük ve çizikler mevcuttur. Aracın uzun süredir otoparkta beklediği anlaşılmıştır. Motor, mekanik, şanzıman, ön takım, yürür aksam komple bakım onarım kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış | adet hasar dosyasından 2.675 TL hasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar kaydı olmadığı tespit edilmiştir. HER NE KADAR TRAMER SİSTEMDEN KONTROL EDİLDİYSEDE ALICI ŞAHISLARIN SBM'YE MESAJ

YOLLAYIP DETAYLI HASAR KAYITLARINI ÖĞRENMELERİ TAVSİYE OLUNUR.