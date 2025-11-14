T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2025/270 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 98 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 1.973,37 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 493,34 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE AKBUDAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/270 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.