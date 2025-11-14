T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2025/271 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Yemişli Köyü, 249 ada 32 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 1.666,96 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 531,49 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : CELAL CANDAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/271 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.