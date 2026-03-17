T.C.SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/65 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 120 ada 4 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ: 3.924,66 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 452,10 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1-ZELİHA KARAKAŞ, 2-CEMİLE ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/65 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.03.2026