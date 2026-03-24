T.C.SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı : 2026/49 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 115 ada 1 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 2123,92 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (Mülkiyet) : 21,72 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (irtifak) : 117,26 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil YAZAR, Hüseyin ILKIN, Mehmet YAZAR, Hatice KARAMAN, Fadime ÖLÇÜM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/49 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.