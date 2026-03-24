T.C.SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı : 2026/49 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 115 ada 1 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 2123,92 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN (Mülkiyet) : 21,72 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN (irtifak) : 117,26 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Halil YAZAR, Hüseyin ILKIN, Mehmet YAZAR, Hatice KARAMAN, Fadime ÖLÇÜM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/49 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.