T.C.SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/62 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 120 ada 1 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 6053,63 m2

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 529,8 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice ŞENOL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/62 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.03.2026