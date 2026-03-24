T.C.SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/62 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 120 ada 1 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 6053,63 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 529,8 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice ŞENOL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/62 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.03.2026