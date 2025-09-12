T.C. SİNOP SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SİNOP (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/46 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzların ayrıntılı görsellerine, imar durumuna, tapudaki şerhlere, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sinop, Merkez, Gelincik Mahallesi, 359 Ada, 2 Parsel, B blok, 1. Kat 2 nolu bağımsız bölüm. Kıymeti: 4.400.000,00 TL KDV Oranı:%1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:47 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:47 Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.