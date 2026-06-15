T.C. SİVAS 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C. SİVAS 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/419 Esas - 2026/205 Karar
Davalı : İlkay Karaca
Davacı : Yasin Karaca
Konu : Gerekçeli Kararın Tebliğ
Davacı Yasin Karaca tarafından davalı İlkay Karaca aleyhine açılmış bulunan Tanıma ve Tenfiz davası sonunda; Davanın Kabulü ile Fransa Vesoul Yargı Mahkemesinin w11/11/2022 tarihli, 24/01575 dava nolu, DB2K-W-B7F-CTİN kayıt nolu, 22/01360 sayı nolu, 18/11/2022 kesinleşme tarihli kararının tanınmasına karar verilmiştir.
Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, iş bu karar davalı İlkay Karaca'ya ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.