T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/174 Esas

Mahkememiz görülmekte olan kamulaştırma davasına esas olmak üzere, dava konusu Sivas merkez Çelebiler köyü, 136 ada 572 parsel sayılı taşınmazın 1604.03 m2 lik irtifak alanının irtifak kamulaştırma bedeli 54.844,19 TL ve 26,21 m2 pilonun 2.560,45 TL olmak üzere toplam bedelin 57.404,64 TL olduğunun tespite karar verilmiş olup, iş bu kararın ve yine iş bu karar davacı vekili tarafından 08/01/2025 tarihinde istinaf edilmekle karar ve istinaf dilekçesi yerine geçmek üzere davalı TC. 18701391044 kimlik numaralı Yasemin Kara (Yurdagül) ya ilanen tebliğ olunur. 21.05.2026