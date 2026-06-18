T.C. SİVAS SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Sayı :2024/141 Ort. Gid. Satış15/06/2026

Konu : İlan

Davacı Yurt Yapı Mühendislik Madencilik Turizm vekili Av. Melike ÖZTURAN tarafından davalılar Abdurrahman ARSLANDOĞAN ve Müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan İzale-i şüyuu davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.06.2022 tarihli ve 2017/507 Esas, 2022/885 Karar sayılı Kararı ile izale-i şüyu suretiyle satılmasına Karar verilen Sivas İli, Merkez İlçesi, Yüceyurt Mahallesi 4742 Ada, 7 Parselde kayıtlı 1.377,00 m² yüzölçümünde tapuda avlulu ahşap ev ve arsa niteliğinde 25.000.000,00 TL muhammen kıymetinde bulunan gayrimenkul 29/09/2026 günü saat 10:07 - 10.07 arasında muhammen kıymetin % 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde Mahkememizde satılacak, ilk günü alıcı çıkmaz ise ikinci satış 26/10/2026 günü aynı saatlerdemuhammen kıymetinde % 50 sını ve Mahkeme masraflarını karşılaması halinde satılacaktır.

Daha önceden adres yetersizliğinden dolayı Mahkeme kanalı ile ilanen tebligat yapılan 22064061124 T.C Kimlik nolu GÜLDEN KURTAR, 17015230582 T.C Kimlik Nolu NEVİM ÖZDEMİR, 46537245422 T.C Kimlik nolu NURETTİNYAPALI, 46534245586 T.C Kimlik nolu ASIM YAPALI adına TK 28 ve29. maddeleri gereğince işbu SATIŞ İLANI DAVETİYESİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 15/06/2026