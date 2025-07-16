T.C. SİVEREK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVEREK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/262 Esas

Davacı Mehmet KILIÇ vekili Av. Erkan İLİK tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen karar uyarınca;

Dava konusu Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Uzunziyaret Mahallesi Uzunziyaret Küme evleri, pafta no: M3.D.12c, Parsel no: C sayılı, 2022 yılı itibariyle zeminde herhangi bir yapı ve herhangi belirleyici bir sınırı olmayan (Kuzeyinde tapulama harici ve devamında 115 nolu parsel, Doğusunda tapulama harici ve devamında 162 nolu parsel, Güneyinde tapulama harici yer ve devamında 165 nolu parsel, Batısında ise tapulama harici yer ile çevrili taşınmaz) taşınmazın hissesi ile ilgili olarak mahkememizde tapu iptali ve tescil davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/262 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren (mahallinde 3 kez yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği takdirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K'nun 713/4. maddesi uyarınca ilan olunur.