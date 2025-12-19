T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 19.12.2025 00:01:00
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2025/282 Esas 08.10.2025
Konu : Gaiplik Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen REMZİ AVCI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 45844897188
ADI SOYADI : REMZİ AVCI
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : SULTAN
DOĞUM TARİHİ : 02/02/1962
DOĞUM YERİ : BARZO
İKAMETGAH ADRESİ :
