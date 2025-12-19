Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 19.12.2025 00:01:00

T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/282 Esas 08.10.2025

Konu : Gaiplik Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen REMZİ AVCI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08.10.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 45844897188

ADI SOYADI : REMZİ AVCI

BABA ADI : RAMAZAN

ANA ADI : SULTAN

DOĞUM TARİHİ : 02/02/1962

DOĞUM YERİ : BARZO

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr BASIN NO: ILN02363246