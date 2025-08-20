T.C. SÖKE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SÖKE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/104 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyada verilen ara kararlar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 23/10/2025 günü saat 11:10'dan itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmasında mahkememizde hazır bulunulması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. ESAS NO : 2025/104

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

DAVALILAR:

1- ÖMER HULUSİ ZEREN

2- BEDRİYE KAYA

TAPU BİLGİLERİ: Aydın İli, Söke ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 104 ada , 20parsel no sayılı taşınmaz.