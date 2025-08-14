T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SOMA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/199 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Manisa-Soma- Naldöken mahallesi

MEVKİİ: 0

ADA NO, PAFTA NO

PARSEL NO: Manisa-Soma- Naldöken mahallesi 0 ada 347parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek 700,20 m2'lik irtifak hakkı

VASFI:Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 700,20 m2'lik irtifak hakkı

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: AYŞE KARAYİĞİT (Tc.no: 55207317178)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davacı TEDAŞGenel Müdürlüğü tarafından ; dava konusu olan Manisa-Soma- Naldökenmahallesinde kain ve mülkiyeti davalı adına kayıtlı 0 ada 347parsel sayılı taşınmazda tesis edilecek700,20 m2'lik irtifakhakkına ilişkin kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı kurum adına tapuda tescilleri için Kamulaştırma Kanunu'nun8. Maddesi gereği kamulaştırma prosedürünün tamamlandığı idarece toplam; 57.346,38 TL bedel belirlendiğini davalının pazarlığadavet edildiğini ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle davalı adına kayıtlı dava konusu taşınmazın , davalı ile anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereği yeniden tespiti ve tespit neticesi değerde oluşacak artı veya eksi değerlerin taraflara ödenmesi , kamulaştırma planınında gösterildiği şekilde irtifak hakkının kurum adına tapuya tescili talebiyle dava açılmakla;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; açılacak iş bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye yöneltilmesi gerektiği, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin merkezininAnkara'daolduğu, Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 30/07/2025